Kouzelné a slastné Vánoce letos zažiješ lusknutím chobotu! Náš dárkový průvodce tě provede vzrušujícím světem vibrujících dárků, které potěší partnera i partnerku. Pak už stačí, když doma vyčaruješ erotickou atmosféru pomocí zapálených svíček nebo šumivých koulí do koupele a v ložnici to začne jiskřit touhou... Nech se (s)vést našimi vánočními bestsellery a naděl si pekelně žhavé dárky pod stromeček.



PS: Kdybys růžovým dárkem šlápnul vedle, můžeš ho vrátit do 90 dnů (stálí zákazníci do 120 dnů) od objednání.